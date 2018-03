Der russische Präsident Putin hat die Vorwürfe zurückgewiesen, Moskau sei in den Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Skripal und dessen Tochter verwickelt.

Sein Land besitze das militärische Nervengift nicht, das nach britischen Angaben bei dem Anschlag verwendet worden sei, sagte Putin nach seiner Wiederwahl. Außerdem hätte es mehr Opfer gegeben, wenn dieses Gift verwendet worden wäre. Er sei bereit, mit den britischen Behörden zusammenzuarbeiten. Großbritannien, aber auch andere EU-Staaten, machen Russland für den Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok Anfang März im südenglischen Salisbury verantwortlich.



In Brüssel wollen sich heute die EU-Außenminister mit dem Fall befassen. Zudem werden heute in Großbritannien Vertreter der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, erwartet. Sie sollen Proben des Nervengifts in internationalen Labors untersuchen lassen.

