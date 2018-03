Russland verlangt von Großbritannien Beweise für eine angebliche Verstrickung in den Giftanschlag auf den früheren Doppelspion Skripal und dessen Tochter.

Sein Land habe nichts mit der Attacke zu tun, sagte Außenminister Lawrow in Moskau. Er forderte von den Briten Proben des Giftes für eine eigene Untersuchung. Diese hätten sich jedoch bislang geweigert, obwohl die internationale Chemiewaffenkonvention London zu einer Übergabe verpflichte. Derweil sagten Nato, USA und EU Großbritannien Unterstützung zu. Premierministerin May hatte Russland ein Ultimatum bis Mitternacht gestellt, um den Einsatz des Nervengifts der sowjetischen "Nowitschok"-Serie zu erklären. Dazu erklärte in Moskau der frühere FSB-Chef Kowaljow, das Gift sei auch in anderen Ex-Sowjetrepubliken gelagert worden und könne auch von dort stammen.



Morgen soll in London der Nationale Sicherheitsrat zusammenkommen, um das weitere Vorgehen zu erörtern.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.