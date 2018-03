Russland hat sich im Fall des vergifteten Doppelagenten nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Jan Techau diplomatisch ungeschickt verhalten.

Techau sagte im Deutschlandfunk, Russland sei sofort in die Defensive gegangen, statt einen konstruktiven Beitrag zur Aufklärung anzubieten. Dabei wäre dies eine Art diplomatische Gepflogenheit gewesen, womit Moskau auch mehr Zeit hätte gewinnen können. Somit habe Russland ohne Not den Druck auf sich selbst erhöht. Techau betonte, die britische Regierung sei mit ihren Anschuldigungen zunächst zurückhaltend gewesen und habe Russland Zeit für eine Erklärung gegeben. "Das ist eine Steilvorlage, um diplomatsch im ruhigen Fahrwasser zu bleiben", sagte Techau.



Großbritannien wirft Russland vor, für den Giftanschlag auf den Doppelagenten Skripal und seine Tochter in der englischen Stadt Salisbury verantwortlich zu sein. Russland hat eine Verwicklung mehrmals bestritten und ein Ultimatum für eine Stellungnahme verstreichen lassen. Stattdessen verlangte Außenminister Lawrow mit Verweis auf die internationale Chemiwaffenkonvention Proben des Giftes für eigene Untersuchungen. Vorher werde man sich nicht weiter in der Angelegenheit äußern, hieß es.