Zum Fall des britischen Agenten Skripal will das russische Außenministerium heute seine Sicht der Dinge darlegen.

Das Ministerium lud alle in Moskau akkreditierten Botschafter zu einem Treffen mit Regierungsmitarbeitern und Experten ein. Großbritannien macht die russische Regierung für den Giftanschlag auf den früheren Doppelagenten Skripal im britischen Salisbury verantwortlich. Russland weist dies zurück.



Als Reaktion auf den Anschlag verstärkt Großbritannien die Einreisekontrollen. Das teilte ein Sprecher nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats mit Premierministerin May mit. Die im Zuge der Krise aus London ausgewiesenen 23 russischen Diplomaten traten gestern die Heimreise an.

