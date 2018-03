Russland hat Großbritannien mitverantwortlich gemacht für den Giftanschlag auf einen früheren russischen Spion in Salisbury.

Außenamtsvertreter Jermakow sagte vor Diplomaten in Moskau, entweder seien die britischen Behörden unfähig, einen russischen Staatsbürger vor einer "Terrorattacke" zu schützen, oder sie hätten den Angriff auf Skripal und seine Tochter direkt oder indirekt gesteuert. Jermakow bezweifelte, dass es sich bei dem verwendeten Gift um Nowitschok gehandelt habe. Dann wären am Tatort in Salisbury viele Menschen gestorben, erklärte er.



Der britische Außenminister Johnson bekräftigte seinerseits die Haltung der britischen Regierung, dass der Giftanschlag von Russland organisiert worden sei. Ziel sei es gewesen, potenziell abtrünnige Agenten zu warnen, sagte Johnson vor einem Parlamentsausschuss in London.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.