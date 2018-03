Die diplomatische Krise zwischen Großbritannien und Moskau spitzt sich weiter zu.

Als Reaktion auf einen entsprechenden Schritt Londons ordnete Moskau an, 23 britische Diplomaten auszuweisen. Sie haben eine Woche lang Zeit, das Land zu verlassen. Außerdem wurde der Betrieb des britischen Generalkonsulates in Sankt Petersburg verboten. Das Kulturinstitut British Council muss seine Aktivitäten in Russland ebenfalls einstellen. Das russische Außenministerium erklärte, London habe Moskau mit seinen Vorwürfen provoziert.



Die britische Regierung macht Russland für die Tat verantwortlich. Sie geht davon aus, dass der früheren Doppelagent Skripal und dessen Tochter mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet wurden und hat die Organisation für chemische Waffen eingeschaltet. In London soll in der kommenden Woche soll der Nationale Sicherheitsrat über das weitere Vorgehen beraten. Premierministerin May erklärte, ihre Regierung werde niemals Bedrohungen britischer Bürger durch Russland dulden.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.