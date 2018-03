Die russische Regierung reagiert auf die Ausweisung von Diplomaten durch Großbritannien. Außenminister Lawrow kündigte an, dass nun auch britische Botschaftsangehörige Russland verlassen müssten. Weitere Details wie den Zeitpunkt oder die Zahl der Ausweisungen nannte Lawrow nicht.

Er hatte bereits gestern angedeutet, dass die von London verhängten Strafmaßnahmen nicht ohne eine Antwort Russlands bleiben würden. Die Weigerung der Briten, im Fall Skripal mit Russland zu kooperieren, bezeichnete er als Verletzung internationaler Vereinbarungen.



Die britische Regierung macht Moskau für den Giftanschlag auf den früheren Doppelagenten Skripal verantwortlich und hatte unter anderem die Ausweisung von 23 russischen Diplomaten angekündigt. Nach Einschätzung der britischen Premierministerin May stammt das Gift aus den Beständen der ehemaligen Sowjetunion.



Gestern hatte Vize-Außenminister Riabkow dies zurückgewiesen. Er erklärte, Russland habe sein gesamtes Chemiewaffen-Arsenal gemäß den internationalen Vereinbarungen längst vernichtet. Skripal und seine Tochter waren vor anderthalb Wochen nach einem Anschlag mit Nerverngift bewusstlos auf einer Parkbank gefunden worden.



Der Vorsitzende des deutsch-russischen Forums, Platzeck, warnte vor voreiligen Schuldzuweisungen gegenüber Russland. Das Verbrechen sei ungeheuerlich, sagte er im Deutschlandfunk (Audio-Link). Allerdings dürfe es keine hysterischen Bewertungen geben, bevor belastbare Indizien vorlägen. Er würde sich aber von der russischen Regierung wünschen, dass sie sich kooperativer verhalte.



Der Politikwissenschaftler Kaim sieht wenig Aussichten auf eine Entschärfung des Konflikts zwischen Russland und dem Westen.



Solange die russische Regierung keine Anstalten mache, sich auf geltende Ordnungsprinzipien zu besinnen, sehe er keine Chance für ein besseres Verhältnis, sagte Kaim im Deutschlandfunk. Auch Sanktionen gegen Moskau zeigten nur begrenzt Wirkung. Der Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik bescheinigte Russland eine konfrontative Grundhaltung. Weite Teile der Politik des Kreml müsse man als revisionistisch beschreiben. Dies gelte im Sinne einer territorialen Neuordnung Europas, was etwa die Ukraine und die Krim betreffe. Dies gelt aber auch in Bezug auf die Normen und Prinzipien der internationalen Politik. Grundsätze wie die Unverletzlichkeit des Territoriums und Rechtsstaatlichkeit zählten nicht mehr.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.