Im Fall des in Großbritannien vergifteten Doppelagenten Skripal vermuten auch die USA eine Beteiligung Russlands. Außenminister Tillerson erklärte, das eingesetzte Nervengift stamme eindeutig aus Russland. Man werde eine Antwort darauf geben. Er folgte damit einer Einschätzung der britischen Regierung.

Weiter meinte Tillerson, den Verantwortlichen müssten angemessene und ernsthafte Konsequenzen drohen. Das gelte sowohl für die, die das Verbrechen begangen hätten als auch für die, die es in Auftrag gegeben hätten.



Premierministerin May sagte gestern Abend im Parlament in London, eine Verwicklung Russlands in den Mordanschlag sei höchstwahrscheinlich. Dieser sei mit einem militärischen Kampfstoff ausgeführt worden, der in Russland entwickelt worden sei. Entweder sei Moskau selbst für die Attacke verantwortlich oder habe zugelassen, dass das Gift in fremde Hände gerate. May forderte die russische Führung auf, bis spätestens morgen Abend eine glaubwürdige Erklärung abzugeben. Andernfalls werde es Sanktionen geben. Das russische Außenministerium wies umgehend jegliche Beteiligung an dem Attentat zurück. Mays Äußerungen seien eine politische Provokation und "Zirkusvorstellung".



Nato-Generalsekretär Stoiltenberg teilte mit, der Einsatz von Nervenkampfstoffen sei abscheulich und völlig inakzeptabel. Für die Nato sei der Vorfall besorgniserregend.



Skripal und seine Tochter waren vor gut einer Woche bewusstlos auf einer Parkbank im südenglischen Salisbury entdeckt worden. Beide befinden sich in einem kritischen Zustand.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.