Im Fall des vergifteten russisch-britischen Doppelagenten Skripal haben die Ermittler Spuren von Nervengift in einem Pub und einem Restaurant in Salisbury entdeckt.

Das teilten die britischen Behörden mit. Skripal und seine Tochter hatten die Lokale am 4. März besucht. Sie forderten alle Menschen auf, die sich ebenfalls in den Gaststätten aufgehalten hätten, ihre Bekleidung zu waschen.



Bislang ist nicht bekannt, wer hinter dem Anschlag mit einem Nervengift steckt. Außenminister Johnson hatte Russland verdächtigt und mit Konsequenzen gedroht. Die Regierung in Moskau wies jede Verantwortung zurück. - Skripal und seine Tochter befinden sich nach wie vor in kritischem Zustand.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.