Im Streit um den Giftanschlag auf einen ehemaligen Doppelagenten hat Nato-Generalsekretär Stoltenberg vor einer Konfrontation mit Russland gewarnt.

Man wolle keinen neuen Kalten Krieg oder einen neuen Rüstungswettlauf, sagte Stoltenberg dem britischen Sender BBC. Er betonte, die Beziehungen zu Moskau müssten verbessert werden; allerdings müsse Russland mit der Nato kooperieren und grundlegende Regeln des internationalen Verhaltens respektieren. Der Nato-Generalsekretär bekräftigte erneut, er zweifle nicht an den Schlussfolgerungen der britischen Regierung, die Moskau für den Giftanschlag auf den russischen ehemaligen Doppelagenten Skripal und dessen Tochter in der Stadt Salisbury verantwortlich macht. Die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen in Den Haag teilte mit, Russland habe nie Bestände des Nervengiftes Nowitschok deklariert. Das Gift soll bei der Attacke eingesetzt worden sein und nach Ansicht Großbritanniens aus Russland stammen.



Als Reaktion auf britische Sanktionen will Moskau nach Angaben von Außenminister Lawrow britische Diplomaten ausweisen. Großbritannien hatte am Mittwoch 23 russische Diplomaten ausgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.