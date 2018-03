Im Fall Skripal hat Bundesverteidigungsministerin von der Leyen die EU zu einer geschlossenen Reaktion gegenüber Russland aufgerufen.

Der Westen müsse sich gemeinsam gegen russische Regelbrüche stellen, sagte die CDU-Politikerin der "Bild am Sonntag". Zudem forderte sie von der Regierung in Moskau, zur Aufklärung des Giftanschlags auf den Ex-Agenten Skripal beizutragen. - Nato-Generalsekretär Stoltenberg sagte der "Welt am Sonntag", Russlands Verhalten werde immer unberechenbarer und aggressiver. Nach der Annexion der Krim und diversen Cyberattacken verringere Moskau auch noch die Schwelle für den Einsatz von Nuklearwaffen. Darauf werde man Antworten finden müssen.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.