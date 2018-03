Tschechien, die Slowakei und Schweden haben Vorwürfe aus Russland zurückgewiesen, wonach das Nervengift im Fall Skripal aus einem ihrer Länder kommen könnte.

Die Außenministerien in Prag, Bratislawa und Stockholm sprachen von einer Unterstellung. Die Sprecherin des Außenamts in Moskau, Sacharowa, hatte die drei Länder sowie Großbritannien in einem Fernsehinterview als mögliche Quelle des Gifts genannt.



Heute hatte Russland als Reaktion auf einen entsprechenden Schritt Londons die Ausweisung von 23 britischen Diplomaten angeordnet. Sie haben eine Woche lang Zeit, das Land zu verlassen. Das russische Außenministerium erklärte, London habe Moskau mit seinen Vorwürfen provoziert. Die britische Regierung macht Russland dafür verantwortlich, dass der frühere Doppelagent Skripal und dessen Tochter mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet wurden.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.