Die Linkenpolitikerin Dagdelen hat der türkischen Regierung eine Politik der Geiselnahme vorgeworfen.

Wer deutsche Staatsbürger als Geiseln halte, könne und dürfe kein Partner sein, sagte sie im Deutschlandfunk mit Blick auf die Inhaftierung des deutschen Menschrechtlers Steudtner. Ihm werden Mitgliedschaft in einer "bewaffneten Terrororganisation" und Hilfeleistung für eine solche Gruppe vorgeworfen, die Staatsanwaltschaft fordert laut Medienberichten bis zu 15 Jahre Haft.



Der Bundesregierung warf Dagdelen einen zu zaghaften Umgang mit Ankara vor. Es habe trotz zahlreicher Provokationen kein Ende der EU-Beitrittsgespräche und auch keinen Abzug der in der Türkei stationierten Bundeswehrsoldaten gegeben.



Bundesaußenminister Gabriel kritisierte die hohe Haftforderung der türkischen Staatsanwaltschaft gegen Steudtner. Man setze alles daran, Steudtner und andere in der Türkei inhaftierte Deutsche wieder in ihre Heimat zu bringen.