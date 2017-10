Außenminister Gabriel hat bestätigt, dass Altkanzler Schröder eine zentrale Rolle bei der Freilassung des Menschenrechtlers Steudtner aus türkischer Haft gespielt hat.

Er sei Schröder sehr dankbar für seine Vermittlung, sagte Gabriel dem "Spiegel". Dass die türkische Regierung alle Zusagen eingehalten habe, sei ein erstes Zeichen der Entspannung. Nun müsse weiter an der Freilassung der anderen Inhaftierten gearbeitet werden.



Ähnlich äußerte sich der Grünen-Politiker Mutlu. Er nannte die Freilassung Steudtners ein Zeichen der Hoffnung. Dies sei ein Lichtblick hin zu einer Normalisierung der deutsch-türkischen Beziehungen, sagte Mutlu im Deutschlandfunk. Er ist als Prozessbeobachter in der Türkei.



Steudtner wird heute in Deutschland erwartet. Ein türkisches Gericht hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft verfügt, dass der 46-Jährige zusammen mit mehreren weiteren Aktivisten aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Der Prozess gegen die Gruppe hatte gestern begonnen. Den Angeklagten wird die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation oder deren Unterstützung vorgeworfen. Ende November wird das Verfahren fortgesetzt.