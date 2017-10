Der SPD-Vorsitzende Schulz fordert die Türkei nach der Freilassung des deutschen Menschenrechtlers Steudtner dazu auf, ihre Politik grundlegend zu ändern.

Schulz sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", Ankara dürfe die Rechtsstaatlichkeit und internationale Kooperationen nicht länger in Frage stellen. Ansonsten werde die Distanz zur Europäischen Union noch größer werden. Die Freilassung Steudtners nannte Schulz ein gutes Signal, aber auch eine Selbstverständlichkeit. Er habe offensichtlich unschuldig in Haft gesessen. Jetzt sollte die türkische Justiz das ganze Verfahren einstellen.



Steudtner war gestern Abend Korrespondentenberichten zufolge nach Deutschland zurückgekehrt. Auf Wunsch der Familie wurde er am Flughafen Berlin-Tegel von der Öffentlichkeit abgeschirmt.