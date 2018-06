Im Mordfall Susanna F. kommt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei Westhessen auf Twitter mitteilte, ordnete die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Wiesbaden den Haftbefehl nach einer mehrstündigen Vernehmung an. Der Verdächtige werde nun in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Laut Staatsanwaltschaft hat er die Tötung des Mädchens gestanden, ihre Vergewaltigung allerdings bestritten.



Der 20-jährige Iraker hatte sich zunächst in sein Heimatland absetzen können, wurde dann aber festgenommen und schließlich gestern nach Deutschland zurückgebracht. Er steht im Verdacht, die 14-jährige Schülerin aus Mainz vergewaltigt und anschließend ermordet zu haben. Der Fall hat bundesweit Aufsehen erregt und eine politische Debatte über das Asylrecht entfacht.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.