Im Mordfall Susanna F. hat der festgenommene Iraker auch gegenüber der deutschen Polizei die Tötung des Mädchens gestanden.

Wie die Staatsanwaltschaft Wiesbaden mitteilte, stritt er bei einer ersten Vernehmung durch eine Untersuchungsrichterin zugleich ab, Susanna vergewaltigt zu haben. Der Mann kam nach dem Verhör in Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt in Frankfurt am Main.



Die 14-jährige Susanna war am Mittwoch in Wiesbaden tot aufgefunden worden. Der tatverdächtige Iraker hatte sich zunächst mit seiner Familie in sein Heimatland absetzen können, wurde aber im dortigen Kurdengebiet von der Polizei festgenommen. Auch ihr gegenüber soll er die Tötung bereits gestanden haben. Der Mann lebte in Wiesbaden in einem Flüchtlingsheim; sein Asylantrag war schon im Dezember 2016 abgewiesen worden. Der Fall hat die politische und gesellschaftliche Debatte über das Asylrecht weiter befeuert.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.