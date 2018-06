Der im Fall Susanna gefasste Verdächtige Iraker hat die Tötung der 14-Jährigen gestanden - eine Vergewaltigung des Mädchens allerdings bestritten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gab er als Motiv an, das Mädchen habe sich bei einem Sturz im Gesicht verletzt und er habe befürchtet, dass es deshalb die Polizei rufen könnte. Eine Ermittlungsrichterin ordnete Untersuchungshaft an. Der 20-jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main gebracht. Er war in den vergangenen Tagen im Nordirak festgenommen und nach Deutschland zurückgebracht worden.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.