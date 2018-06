Der im Zusammenhang mit dem Mord an der 14-jährigen Susanna F. gesuchte Tatverdächtige ist gefasst.

Nach der Flucht mit seiner Familie aus Deutschland sei Ali B. von kurdischen Sicherheitsbehörden im Nordirak festgenommen worden, teilte Bundesinnenminister Seehofer bei der Innenministerkonferenz in Quedlinburg mit. Der Zugriff sei auf Bitten der Bundespolizei erfolgt. Der 20-Jährige wird verdächtigt, das Mädchen aus Mainz vergewaltigt und getötet zu haben.



Der Fall wurde auch am Rande der Innenministerkonferenz diskutiert. Parteiübergeifend warnten mehrere Ressortchefs vor Verallgemeinerungen und Pauschalisierungen. Geklärt werden müsse auch, wie der Verdächtige den Behörden entkommen konnte.



Der Asylantrag des Irakers war im Dezember 2016 abgelehnt worden. Er klagte gegen die Entscheidung und lebte seither in einer Wiesbadener Flüchtlingsunterkunft.

