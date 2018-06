Im Fall Susanna hat die Regierung des Irak deutschen Ermittlern einen Verstoß gegen internationales Recht vorgeworfen.

Das Außenministerium in Bagdad erklärte, die Übernahme des Tatverdächtigen im irakischen Kurdengebiet durch deutsche Polizisten hätte nicht stattfinden dürfen, da es zwischen der Bundesrepublik und dem Irak kein Auslieferungsabkommen gebe. Auch die kurdischen Sicherheitsbehörden hätten hier gesetzeswidrig gehandelt. Das Auswärtige Amt erklärte, ihm liege derzeit keine offizielle Protestnote des Irak vor.



Der 20-jährige Iraker hatte sich in sein Heimatland abgesetzt und war dort von kurdischen Sicherheitskräften festgenommen worden. Diese übergaben ihn am Samstag deutschen Polizisten, die mit ihm nach Frankfurt am Main flogen. Dort sitzt der Mann inzwischen in Untersuchungshaft. Er hat bereits gestanden, die 14-jährige Susanna Ende Mai getötet zu haben.

