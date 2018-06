Der Verdächtige im Fall der getöteten 14-jährigen Susanna soll die Tat angeblich im Irak gestanden haben.

Wie ein kurdisch-irakischer Fernsehsender unter Berufung auf einen örtlichen Polizeichef berichtet, sagte der Mann nach seiner Festnahme aus, dass es zu einem Streit mit dem Opfer gekommen sei. Nach Informationen der "Allgemeinen Zeitung" aus Mainz und des "Wiesbadener Kuriers" wird der Tatverdächtige am Abend auf dem Frankfurter Flughafen landen. Die Staatsanwaltschaft in Wiesbaden hatte seine Auslieferung beantragt.



Dem 20-jährigen Iraker wird vorgeworfen, die Jugendliche aus Mainz vergewaltigt und getötet zu haben. Sein Asylantrag in Deutschland war im Dezember 2016 abgelehnt worden, wogegen er geklagt hatte. Vor Tagen setzte er sich in den Nordirak ab, wo er gestern festgenommen wurde.



Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, fordert eine konsequente Aufklärung des Falles. Die Verantwortlichen müssten die volle Härte des deutschen Rechtsstaates erfahren, sagte Widmann-Mauz im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Gleichzeitig dürfe man nicht zulassen, dass durch diese Tat Hass im Land gesät werde und dass ganze Gruppen unter einen Generalverdacht gestellt würden, betonte die CDU-Politikerin.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.