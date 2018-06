Der im Zusammenhang mit dem Mord an einer 14-Jährigen aus Mainz gesuchte Tatverdächtige ist gefasst.

Der 20-Jährige sei von kurdischen Sicherheitsbehörden im Nordirak festgenommen worden, teilte Bundesinnenminister Seehofer bei der Innenministerkonferenz in Quedlinburg mit. Der Zugriff sei auf Bitten der Bundespolizei erfolgt. Der Mann wird verdächtigt, das Mädchen vergewaltigt und getötet zu haben. Der Asylantrag des Irakers war im Dezember 2016 abgelehnt worden. Er klagte gegen die Entscheidung und lebte in einer Wiesbadener Flüchtlingsunterkunft, bis er Deutschland verließ.



Der Fall wurde auch am Rande der Innenministerkonferenz diskutiert. Parteiübergeifend warnten mehrere Ressortchefs vor Verallgemeinerungen und Pauschalisierungen. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Schneider sagte der "Bild"-Zeitung, es müsse geklärt werden, wie der Verdächtige entkommen konnte und wie er möglichst schnell in Deutschland vor Gericht gestellt werden könne. Ähnlich äußerten sich Grünen-Chefin Baerbock und der FDP-Politiker Lambsdorff. Der CDU-Politiker Schuster sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", es stelle sich die Frage, warum der 20-Jährige, der bereits polizeilich bekannt war, nicht längst in Untersuchungshaft gewesen sei.



Der nordrhein-westfälische Integrationsminister Stamp fordert regelmäßige Migrationsgipfel. Ein solches Treffen zwischen Bund, Ländern und Kommunen sollte so lange vierteljährlich stattfinden, bis man die Situation wieder im Griff habe, sagte der FDP-Politiker im ZDF.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.