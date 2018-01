Die Intendanten der ARD werden sich auf ihrer nächsten Sitzung Anfang Februar mit der aktuellen Debatte über Missbrauchsvorwürfe beschäftigen.

Der ARD-Vorsitzende Wilhelm sagte in München, man nehme die Diskussion sehr ernst. Sexuelle Belästigung und Ausnutzung von Machtpositionen würden nicht geduldet. Wilhelm fügte hinzu, nur eine Kultur des Vertrauens führe dazu, dass Betroffene sich äußerten. Fälle, die auf eine einzelne Anstalt begrenzt seien, würden dort aufgearbeitet.



Die Schweizer Schauspielerin Esther Gemsch wirft Wedel laut der Wochenzeitung "Die Zeit" eine versuchte Vergewaltigung während Dreharbeiten für den Saarländischen Rundfunk in den 80er Jahren vor. Der SR teilte mit, schon jetzt stehe fest, dass die Verantwortlichen sich damals nicht richtig verhalten hätten. Intendant Kleist kündigte im Deutschlandfunk an, eine Taskforce werde die Vorgänge untersuchen, Akten auswerten und Zeitzeugen befragen.



Der Journalistikprofessor Klaus-Dieter Altmeppen kritisierte die "sogenannte Berichterstattung" einiger Medien zum Fall Wedel. Da werde nicht recherchiert und keinerlei Rücksicht auf Grundsätze genommen, sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Manchen Journalisten seien Begriffe wie Unschuldsvermutung und Vorverurteilung unbekannt, sagte Altmeppen, der an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt lehrt. Jeder Skandal werde hochgebauscht. Dagegen lobte der Journalistik-Professor die Recherchen der "Zeit".

