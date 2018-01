Der Saarländische Rundfunk hat eine Untersuchungsgruppe eingerichtet, um neue Vorwürfe sexueller Übergriffe durch den Regisseur Dieter Wedel während einer Produktion des SR aufzuklären.

Der Intendant des Saarländischen Rundfunks, Kleist, sagte dem Deutschlandfunk (Audio-Link), die Taskforce aus drei Personen solle das Verhalten des SR als Unternehmen prüfen. Diese werde Akten auswerten und Zeitzeugen befragen. Kleist betonte, auch wenn die Vorgänge wegen des Prinzips der Verjährung strafrechtlich keine Rolle mehr spielten, seien sie nicht ungeschehen zu machen.



In einem "Zeit"-Bericht wirft die Schauspielerin Esther Gemsch Wedel vor, dass er auf brutale Art versucht habe, sie bei einer Produktion des Saarländischen Rundfunks in den 1980er Jahren zu vergewaltigen. In den Akten zu der Serienproduktion gibt es laut SR ein ärztliches Gutachten, wonach die Frau wegen ihrer Verletzungen arbeitsunfähig war. Der Regisseur soll die Vorwürfe über einen Anwalt abgestritten haben, der Sender habe sich zur Fortsetzung der Zusammenarbeit entschieden.



Kleist führt aus, dass die Vorfälle erst aufflogen, weil die Serienproduktion finanziell aus dem Ruder gelaufen war. In dem Revisionsbericht werde unter anderem gefragt, warum die Schauspielerin Gemsch ausgefallen sei. Sie war durch eine andere Darstellerin ausgetauscht worden, die Wedel ebenfalls Vorwürfe der sexuellen Übergriffe macht.



Die Staatsanwaltschaft München ermittelt seit einigen Tagen gegen Wedel wegen weiterer Vorwürfe. Ausgangspunkt für das Ermittlungsverfahren ist ein weiterer "Zeit"-Bericht, in dem drei Ex-Schauspielerinnen Wedel beschuldigt hatten, er habe sie sexuell bedrängt. Eine der Frauen hielt dem heute 75-Jährigen vor, sie im Sommer 1996 zum Sex in einem Münchner Hotel gezwungen zu haben. Wedel wies dies zurück. Am Montag trat er als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele unter Verweis auf gesundheitliche Probleme zurück.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.