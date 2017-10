Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen den Filmproduzenten Weinstein hat die US-Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Ein Sprecher der Polizei von Los Angeles teilte mit, man habe ein mutmaßliches Opfer einer Vergewaltigung befragt, das Vorwürfe gegen Weinstein erhoben habe. Angaben zu dem Opfer gab es mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht. Nach Presseberichten soll es sich um eine italienische Schauspielerin handeln. Auch in New York und London werden Anschuldigungen gegen Weinstein untersucht. Mehr als 40 Frauen hatten in den vergangenen Tagen erklärt, von dem Hollywood-Produzenten sexuell missbraucht worden zu sein.