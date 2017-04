Die Bundesregierung fordert weitere konsularische Betreuung für den in der Türkei inhaftierten Journalisten Yücel.

Man erwarte, dass auch in Zukunft bei Bedarf Besuche des Gefangenen ohne Verzögerung möglich seien, erklärte eine Sprecherin in Berlin. Gestern konnte der deutsche Generalkonsul Yücel treffen. Der deutsch-türkische Journalist befindet sich seit Ende Februar wegen des Vorwurfs der Terror-Propaganda in der Nähe von Istanbul in Haft.