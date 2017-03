Auch vier Tage nach der Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Yücel hat die deutsche Botschaft noch keinen Kontakt zu ihm aufnehmen können.

Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Schäfer, sagte in Berlin, der sofort gestellte Antrag auf konsularische Betreuung sei von den türkischen Behörden nicht beantwortet worden. Ein Haftrichter in Istanbul hatte am Montagabend Untersuchungshaft angeordnet. Yücel wird unter anderem Propaganda für eine terroristische Vereinigung vorgeworfen. Bundesjustizminister Maas warnte in einem Schreiben an seinen türkischen Amtskollegen Bozdag vor einem Abbau des Rechtsstaats in der Türkei. Der Umgang mit Yücel sei unverhältnismäßig und erschütternd.