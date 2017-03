Bundesaußenminister Gabriel hat der Türkei vorgeworfen, Zusagen im Fall des inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Yücel nicht einzuhalten.

Im Magazin "Der Spiegel" verwies er auf das Versprechen von Ministerpräsident Yildirim, deutschen Konsularbeamten Zugang zu Yücel zu gewähren. Dies sei bislang nicht geschehen. Gabriel sagte, es wäre enttäuschend, wenn man sich nicht mehr auf das Wort des türkischen Regierungschefs verlassen könnte. Der SPD-Politiker äußerte darüberhinaus Zweifel an der Unabhängigkeit der Justiz und der Rechtsstaatlichkeit von Verfahren in der Türkei. Gabriel erinnerte in diesem Zusammenhang an Äußerungen von Präsident Erdogan, der Yücel als Terroristen und Spion bezeichnet hatte.