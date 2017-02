Fall Yücel Grüne fordern mehr Druck von der Bundesregierung

Protest in Deutschland gegen Untersuchungshaft für Yücel (dpa/Kay Nietfeld)

Im Fall des inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Yücel haben die Grünen die Bundesregierung aufgefordert, mehr Druck auszuüben.

Sie müsse die Freilassung des "Welt"-Korrespondenten verlangen, sagte der Grünen-Außenpolitiker Nouripour in Berlin. Er warf Bundeskanzlerin Merkel vor, sich durch den Flüchtlingspakt in die Geiselhaft des türkischen Präsidenten Erdogan begeben zu haben. Der SPD-Außenpolitiker Annen wies solche Vorwürfe zurück. Im Deutschlandfunk nannte er Yücels Inhaftierung aber einen Skandal. Der Journalist war gestern in Untersuchungshaft genommen worden. Ihm werden Terrorpropaganda und Aufstachelung zur Gewalt vorgeworfen. Die Linke im Bundestag beantragte eine Aktuelle Stunde zu diesem Thema. Für den Nachmittag sind in zahlreichen deutschen Städten Autokorsos und Solidaritätskundgebungen für Yücel geplant.