Fall Yücel Kubicki fordert Einreiseverbot für türkische Regierungsmitglieder

Autokorso in Berlin für den inhaftierten Journalisten Deniz Yücel. (imago / Christian Mang)

Als Reaktion auf die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Yücel hat FDP-Vizechef Kubicki ein Einreiseverbot für türkische Regierungsmitglieder gefordert.

Kubicki sagte in Kiel, es sollten auch für Ministerpräsident Yildirim bis auf Weiteres keine Visa für die Einreise nach Deutschland erteilt werden. Er appellierte an Bundesaußenminister Gabriel, der Botschaft in Ankara eine entsprechende Anweisung zu geben. Der "Welt"-Korrespondent Yücel war gestern in Untersuchungshaft genommen worden. Ihm werden Terrorpropaganda und Aufstachelung zur Gewalt vorgeworfen. In zahlreichen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es zur Stunde Autokorsos und Solidaritätskundgebungen für den Journalisten. In Berlin ist für den Abend zudem eine Demonstration vor der türkischen Botschaft geplant.