Bundeskanzlerin Merkel zeigt sich erleichtert über die Freilassung des Journalisten Deniz Yücel aus türkischer Haft.

Sie freue sich auch für dessen Frau und Familie, die ein schwieriges Jahr der Trennung hätten aushalten müssen, erklärte Merkel in Berlin. Zugleich verwies die Kanzlerin

darauf, dass es weitere ähnliche Fälle wie Yücel gebe. Es sei zu hoffen, dass die türkischen Rechtsverfahren jetzt auch hier schnell vonstatten gingen.



Der für die Zeitung "Die Welt" tätige Korrespondent konnte das Gefängnis in Istanbul am Nachmittag verlassen. Ein Gericht hatte zuvor die Entlassung des 44-Jährigen aus der U-Haft angeordnet. Die Staatsanwaltschaft legte nach mehr als einem Jahr Haft die Anklageschrift vor. Darin fordert sie wegen Terrorpropaganda und Volksverhetzung bis zu 18 Jahre Haft für den Deutsch-Türken. Ein Gericht nahm die Anklageschrift an.



Nach Einschätzung des türkischen Ministerpräsidenten Yildirim sind die Beziehungen zwischen Ankara und Berlin auf dem Wege der Besserung.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.