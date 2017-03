Der türkische Oppositionspolitiker Sancar wirft Präsident Erdogan vor, den Fall des inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Yücel für Wahlkampfzwecke zu missbrauchen.

Erdogan schüre den Konflikt mit Deutschland ganz bewusst, um Stimmen im nationalistischen Lager zu sammeln, sagte der Abgeordnete der pro-kurdischen HDP "Spiegel Online". Er riet der Bundesregierung daher zu mehr Gelassenheit im Umgang mit Erdogan. Eine weitere Eskalation spiele dem Staatschef für die Abstimmung über eine Präsidial-Verfassung lediglich in die Hände. - Yücel sitzt in der Türkei in Untersuchungshaft. Erdogan hatte den deutsch-türkischen Journalisten gestern als als Agenten der Bundesrepublik und Aktivisten der verbotenen Kurdenorganisation PKK bezeichnet. Das Auswärtige Amt wies die Vorwürfe daraufhin als abwegig zurück.