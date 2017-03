Nachrichten   

Nach der Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Yücel in der Türkei fordern deutsche Politiker parteiübergreifend scharfe Konsequenzen für Ankara.

Die Linken-Politikerin Dagdelen verlangte in der "Bild"-Zeitung ein Einreiseverbot für den türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland. Erdogan und seine Regierung dürften hier keinen Wahlkampf für Diktatur und Todesstrafe machen. Auch der FDP-Vorsitzende Lindner plädierte für ein Einreiseverbot für türkische Regierungsmitglieder. CSU-Außenexperte Uhl sagte, der türkische Staatschef treibe sein Land in den Ruin. Ein Wahlkampfauftritt Erdogans in Deutschland komme nun erst recht nicht mehr in Frage. Die EU-Kommission rief die Türkei zur Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien auf. Erweiterungskommissar Hahn sagte der Zeitung "Die Welt", man sei sehr besorgt über die große Zahl an Verhaftungen von Journalisten. Der Fall Yücel zeige leider, wie berechtigt diese Sorgen seien.



Yücel war am Montag in der Türkei in Untersuchungshaft gekommen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Reporter Terrorpropaganda und Aufwiegelung der Bevölkerung vor.