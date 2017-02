Fall Yücel SPD-Außenpolitiker Annen: "Inhaftierung ist ein Skandal"

Protest in Deutschland gegen Untersuchungshaft für Yücel (dpa/Kay Nietfeld)

Der SPD-Außenpolitiker Annen hat die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Yücel als Skandal bezeichnet.

Im Deutschlandfunk sagte Annen, die Vorwürfe gegen den "Welt"-Korrespondenten seien völlig aus der Luft gegriffen und politisch motiviert. Die Türkei bewege sich mit Siebenmeilenstiefeln in Richtung Diktatur. Mit Blick auf das Flüchtlingsabkommen mit dem Land betonte Annen, die Bundesregierung sei nicht erpressbar und werde sich mit Nachdruck für die Freilassungs Yücels einsetzen. Der Journalist war gestern in Untersuchungshaft genommen worden. Ihm werden Terrorpropaganda und Aufstachelung zur Gewalt vorgeworfen.



Die Linke im Bundestag beantragte eine Aktuelle Stunde. Wie die Fraktion in Berlin mitteilte, soll es bei der Debatte in der kommenden Woche um die Haltung der Bundesregierung zur Inhaftierung Yücels und weiterer Journalisten in der Türkei gehen. Bundeskanzlerin Merkel, Justizminister Maas und Außenminister Gabriel hatten das Vorgehen der türkischen Justiz als unverhältnismäßig kritisiert. Die Organisation Reporter ohne Grenzen rief im SWR die Bundesregierung auf, die Beziehungen zur Türkei zu überdenken. Dort befänden sich mehr als 150 Journalisten im Gefängnis.