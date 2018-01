Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes, Silberbach, hat kein Verständnis für die Klage von Lehrern vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Beamten-Streikverbot. Er sagte im Deutschlandfunk, das Streikrecht sei nicht kompatibel mit den Grundsätzen des Beamtentums.

Silberbach sprach von einer falschen Ideologie. Die Menschen wollten einen funktionierenden öffentlichen Dienst und seien auch bereit, dafür mit Steuergeldern zu bezahlen. In Deutschland gebe es einen Bildungsauftrag und eine Schulpflicht. Wenn Lehrer streikten, könnte diese Pflicht nicht erfüllt werden. Arbeitsniederlegungen zur Zeit von Abiturprüfungen etwa würden zu heillosem Chaos führen, so der Vorsitzende des Beamtenbundes.



Gestern hatte die Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts über vier Verfassungsbeschwerden von Lehrern begonnen, die an Protestveranstaltungen und Warnstreiks teilgenommen hatten und dafür bestraft worden waren. Ein Urteil wird in mehreren Monaten erwartet.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.