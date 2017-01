Die Regierung will Facebook endlich stärker an die Kandare nehmen – das Internetunternehmen soll Bußgelder zahlen, wenn es Beschwerden über Hasskommentare und verleumderischen Falschnachrichten nicht innerhalb von 24 Stunden nachgeht und gegebenenfalls löscht. Andernfalls drohen Bußgelder, in einer Höhe, die wehtun soll, so Unionsfraktionschef Volker Kauder - von 500.000 Euro war schon die Rede. Nach einem Vorschlag von Thomas Oppermann, dem Fraktionsvize der SPD, soll Facebook, wenn der Betroffene seine Rechtsverletzung glaubhaft machen kann, zudem binnen 48 Stunden für eine Richtigstellung sorgen. Das klingt, mitten in einer erhitzten Debatte um russische Cyberattacken und gezielte Fehlinformationen nach der richtigen politischen Message zum richtigen Zeitpunkt, als ein Signal an alle, die in der Anonymität des Netzes mit Dreck und Verleumdungen um sich werfen.

Problematische Vorschläge

Doch die Vorschläge sind problematisch – denn sie machen ausgerechnet Facebook zum Hüter über das Recht und, noch schlimmer, zur Instanz, die am Ende, möglichst noch im Schnellverfahren über Wahrheit und Lüge entscheidet. Wenn Martin Schulz, Noch-Präsident des Europaparlaments fordert, Facebook solle verpflichtet werden Falschmeldungen zu kennzeichnen - Wie soll man sich das rein technisch vorstellen? Wird es bald neben dem jedem Like-Button auch noch einen Button mit der Aufschrift "Fake" geben? Ein Mausklick des Nutzers und die Wahrheitskommission von Facebook tritt in Aktion und trennt Fake von News? Was aber eine Fake-News ist, liegt oft im Auge des Betrachters. Ist schon eine einseitige Darstellung eine Falschmeldung? Oder die Pressemitteilung einer Partei? Man braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, dass ein solcher Fake-Button auch von der AFD fleißig genutzt würde, um kritische Berichte und Recherchen der angeblichen Lügenpresse zu kennzeichnen. Oder von Unternehmen, die unliebsame investigative Recherchen von Journalisten aus dem Netz verbannen möchten. Da wird im Zweifel lieber gelöscht – zumal mit einem drohenden Bußgeld im Nacken. Bis zur Zensur und Beschneidung von Presse- und Meinungsfreiheit ist es dann nicht mehr weit, Wahrheit und Lüge lassen sich immer schwerer voneinander unterscheiden.

Man fühlt sich ungut an Wladimir Putin oder Erdogan erinnert

Die Berichte über gezielte Manipulationsversuche durch den russischen Geheimdienst im US-Wahlkampf machen Angst. Und die Grünen-Politikerin Renate Künast kann ein Lied davon singen, wie hilflos man sich fühlt, wenn eine Falschmeldung erst einmal auf Facebook kursiert. Ihr wurde ein Zitat angedichtet, wonach sie nach dem Mord an der Freiburger Studentin durch einen Asylbewerber Verständnis für den Täter geäußert habe – frei erfunden, aber tausendfach verlinkt und weiterverbreitet. Doch wenn einige Politiker jetzt Gesetze fordern, die gezielte Desinformation unter Strafe stellen wollen, fühlt man sich ungut an Wladimir Putin oder den türkischen Präsidenten Erdogan erinnert, die solche Gesetze nutzen, um kritische Journalisten auszuschalten.

Erfolge bei der Bekämpfung von Kinderpornografie als Vorbild

Keine Frage: Rechtsverstöße wie Volksverhetzung, Anstiftung zum Mord, rassistische Hetze müssen geahndet werden, egal ob sie im Netz oder auf der Straße begangen werden. Doch durch den Rechtsstaat und seine Organe. Statt Unternehmen wie Facebook die Verantwortung zu übertragen, Grundrechte der Betroffenen zu schützen, müssten Staatsanwaltschaften und Polizei besser ausgerüstet und im Bereich Cyberkriminalität ausgebildet werden. Täter im Netz aufzuspüren ist schwer, aber die Erfolge bei der Bekämpfung von Kinderpornografie zeigen, dass es möglich ist - und Konsumenten zunehmend Gefahr laufen, erwischt zu werden. Das muss künftigen Hasstätern ebenso ergehen. Facebook darf die Ermittlungen nicht behindern, indem es die Zugangsdaten ihrer User geheim hält – dass die Staatsanwaltschaft München gegen Marc Zuckerberg Strafanzeige erstattet hat, ist daher richtig und konsequent. Gegen Fake-News im Netz aber, so sehr wir es uns anders wünschen, hilft am Ende vielleicht nur eines: Gesunder Menschenverstand.

Christiane Habermalz ((c) Deutschlandradio/Bettina Straub)Christiane Habermalz, geboren 1968, studierte Romanistik, Publizistik, Geschichte und Politik an der FU Berlin. Sie absolvierte ein Volontariat beim Deutschlandradio, verbrachte mehrere längere Aufenthalte in Lateinamerika, wo sie u.a. als Journalistin arbeitete. Heute ist sie als Korrespondentin für Kultur- und Bildungspolitik im Hauptstadtstudio des Deutschlandradios tätig.