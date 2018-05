Die Bundesregierung will Kinder mit psychisch kranken oder alkoholsüchtigen Eltern künftig besser unterstützen.

Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe erarbeite derzeit Vorschläge für ein flächendeckendes Hilfssystem, teilte das Familienministerium in Berlin mit. Voraussichtlich in einem Jahr werde ein Abschlussbericht mit Empfehlungen zur Verbesserung der Situation der Betroffenen vorliegen.



In Deutschland gibt es nur wenige Hilfsprogramme für die minderjährigen Angehörigen von Drogen- und psychisch Kranken. Etwa 2,6 Millionen Mädchen und Jungen wachsen in suchtbelasteten Familien auf. Sie haben ein deutlich erhöhtes Risiko, später selbst zu erkranken.

