Der innenpolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Frieser, hat sich gegen einen Kompromiss beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus ausgesprochen.

Die bisherige Regelung müsse unbedingt über das Jahr 2018 hinaus verlängert werden, sagte Frieser im Deutschlandfunk. Härtefalle könnten selbstverständlich weiter berücksichtigt werden. Es gebe bereits eine Prüfung im Einzelfall. Frieser betonte, wer es mit der Begrenzung der Zuwanderung ernst meine, könne nicht jede Tür wieder öffnen. Seiner Einschätzung zufolge warteten etwa 500.000 Flüchtlinge in Deutschland auf eine entsprechende Erlaubnis. Derzeit ist der Nachzug von Familienmitgliedern für zwei Jahre ausgesetzt. Die SPD will ihn jedoch wieder ermöglichen.



Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Laschet hatte vorgeschlagen, den Familiennachzug in humanitären Härtefällen zu erlauben und auch für Flüchtlinge, die Wohnung und Arbeit haben. Der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl reicht der Vorschlag nicht aus. Zehntausende Flüchtlinge könnten den Nachweis von Wohnung und Arbeit nicht erbringen, sagte Pro Asyl-Geschäftsführer, Burkhardt.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.