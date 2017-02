"Das hat wenig mit Gewissen zu tun und sehr viel mehr mit der Frage der Kapazitäten, die wir in Deutschland haben", betonte Frieser. Bei der großen Menge an Flüchtlingen in Deutschland müsse klar sein, dass diese auch wieder zurückkehren können. Schließlich handele es um ein höchst individuelles Asylrecht. Wenn ein Flüchtling seine Familie nachholen wolle, müsse geprüft werden, ob er er für den Unterhalt und Wohnraum seiner Familienmitglieder sorgen könne.

Frieser lehnte auch den Vorschlag ab, dass EU-Botschaften Visa für nachweislich verfolgte Menschen ausstellen sollen. Man dürfe Flüchtlingen keinen Zugang für den gesamten Schengen-Raum geben, betonte der CSU-Politiker. Schließlich gelte ein Visum nicht nur für ein einziges EU-Land. Der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof, Mengozzi, hatte gestern dafür plädiert, dass EU-Botschaften Visa für nachweislich verfolgte Menschen ausstellen sollen.

