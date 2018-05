Der Streit in der Großen Koalition um den Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz ist offenbar beigelegt.

Bundesinnenminister Seehofer sagte in Berlin, der Gesetzentwurf solle am kommenden Mittwoch von der Regierung beschlossen werden. Eine Verabschiedung in Bundestag und Bundesrat rechtzeitig vor dem 1. August sei damit möglich.



Vorgesehen ist, dass zu Personen mit subsidiärem Schutzstatus ab August 1.000 Angehörige pro Monat nachziehen dürfen. Ein Kompromiss sieht laut Seehofer vor, dass in den ersten fünf Monaten als Anlaufphase ein nicht ausgeschöpftes Kontingent auf einen anderen Monat übertragen werden kann. Ab Januar gelte dann uneingeschränkt das Kontingent von 1.000 Personen.

