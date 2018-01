Die SPD hofft in den noch laufenden Koalitionsverhandlungen auf weitere Zugeständnisse der Union beim Familiennachzug für Flüchtlinge.

Ziel bleibe eine großzügigere Härtefallregelung, sagte die stellvertretende Fraktionschefin Högl im Deutschlandfunk. Das werde man in den Verhandlungen mit CDU und CSU noch besprechen. Die Ausgestaltung werde dann Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens. Die jetzt erzielte Einigung sei ein erster Schritt in die richtige Richtung.



Union und SPD hatten sich heute darauf verständigt, den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus bis Ende Juli ausgesetzt zu lassen. Anschließend soll er auf 1.000 Menschen pro Monat begrenzt werden, ergänzt um eine bereits bestehende Härtefallregelung.



Bundesinnenminister de Maizière, CDU, betonte, Union und SPD würden hiermit ihrer humanitären Verantwortung für Familien in Not gerecht. Unionsfraktionschef Kauder sprach von einem Verhandlungserfolg für CDU und CSU. Damit finde eine Steuerung des Zuzugs für subsidiär Geschützte statt, die sich an der Integrationsfähigkeit Deutschlands bemesse, sagte er in Berlin. SPD-Chef Schulz erklärte hingegen, die Sozialdemokraten hätten sich mit ihrer Position durchgesetzt und eine deutlich weitergehende Härtefallregelung erreicht.



Juso-Chef Kühnert dagegen kritisierte die Einigung. Es sei unklar, ob eine ergänzende Härtefallregelung, die mehr als 1.000 Menschen pro Monat den Nachzug ermöglichen soll, wirklich komme und wie sie aussehen würde, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Basis der SPD wird abschließend über den Koalitionsvertrag entscheiden.



Grüne und Hilfsorganisationen übten ebenfalls Kritik. Das Deutsche Kinderhilfswerk bezeichnete die Vereinbarung als menschenrechtliche Katastrophe. Ein Vertreter von "Terre des Hommes" erklärte, die vereinbarte Begrenzung widerspreche dem Grundgesetz und den Bestimmungen der Kinderrechtskonvention der UNO. Bei "Pro Asyl" hieß es, die Kontingentlösung zerstöre Familien.

