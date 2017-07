Bundesfamilienministerin Barley will eine stärkere Entlastung für getrennt lebende Eltern und Alleinerziehende erreichen.

Dafür müsse man beim Steuerrecht ansetzen, sagte die SPD-Politikerin der "Welt am Sonntag". Sie halte es für skandalös, dass Eltern nach einer Trennung steuerlich schlechter gestellt würden. Die Paare, die sich nach einer Trennung weiter gemeinsam um die Kinder kümmerten, brauchten eine bessere finanzielle Unterstützung. Auch für Alleinerziehende müsse es mehr Hilfen geben, diese hätten nach wie vor das höchste Armutsrisiko in Deutschland.



Barley forderte außerdem einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern. Das Vorhaben müsse in der nächsten Legislaturperiode endlich umgesetzt werden. Bisher sei es an Finanzminister Schäuble gescheitert.