In den USA wächst der Widerstand gegen die Trennung von Migranten-Familien an der Grenze zu Mexiko.

Die Gouverneure unter anderem der Bundesstaaten New York, Colorado, Virginia, Maryland und Massachusetts verweigern inzwischen einen Einsatz ihrer Nationalgardisten an der Grenze. New York kündigte zudem eine Klage gegen die Regierung an. Im US-Kongress sprachen sich die Senatoren der regierenden Republikaner dafür aus, eine gemeinsame Inhaftierung von Müttern mit ihren Kindern zu ermöglichen. Dafür wären im Senat weitere Stimmen aus den Reihen der Demokraten nötig, ebenso wie eine Mehrheit der Abgeordneten im Repräsentantenhaus. Die Vereinigung der US-Bürgermeister will morgen in Texas gegen die Familientrennungen protestieren.



Die amerikanische Regierung hat im Zuge ihrer Null-Toleranz-Politik gegen illegale Einwanderung allein in den vergangenen Wochen rund 2.300 Migranten-Kinder von ihren Eltern isoliert. Sie wurden in Heimen oder bei Pflegefamilien untergebracht.

