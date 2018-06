Mexiko kritisiert die Trennung von Migranten-Familien durch US-Grenzbeamte.

Kindern ihre Eltern wegzunehmen sei grausam, unmenschlich und ein klarer Verstoß gegen die Menschenrechte, sagte Außenminister Videgaray in Mexiko-Stadt. Er rief die USA auf, ihre Praxis zu überdenken und forderte zudem von der internationalen Gemeinschaft, klar Stellung zu beziehen.



Die amerikanische Regierung hat ihren Kurs gegen illegale Einwanderung verschärft und nach eigenen Angaben allein in den vergangenen Wochen rund 2.000 Migranten-Kinder von ihren Eltern getrennt. Sie wurden anschließend in Heimen oder Pflegefamilien untergebracht. Dieses Vorgehen wird auch von den oppositionellen Demokraten sowie einzelnen Politikern der regierenden Republikaner kritisiert. Ärzte warnten vor lebenslangen Traumata.

