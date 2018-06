Die US-Regierung will den Umgang mit illegalen Migrantenfamilien an der Grenze zu Mexiko ändern.

Das Justizministerium beantragte bei einem Bundesgericht in Kalifornien, Kinder gemeinsam mit ihren Eltern in speziellen Einrichtungen festhalten zu dürfen. Bislang wurden die Kinder von ihren Familien getrennt und die Erwachsenen in Haft genommen. Für die Neuregelung müssen gesetzliche Vorschriften geändert werden, nach der illegal eingereiste Minderjährige maximal 20 Tage lang inhaftiert werden können.



US-Präsident Trump hatte gestern die viel kritisierte Trennung von Einwandererfamilien gestoppt. Er werde die Behörden anweisen, sich um die Zusammenführung der getrennten Familien zu kümmern, sagte Trump heute nach Angaben der Agentur Reuters während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus.



Trumps Ehefrau Melania hat sich laut Medienberichten heute selbst ein Bild von der Lage in den Unterkünften für Einwandererkinder an der texanisch-mexikanischen Grenze gemacht. Sie hatte die Familientrennungen öffentlich kritisiert.

