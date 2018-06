In den USA wächst der Widerstand gegen die Trennung von Migranten-Familien an der Grenze zu Mexiko. Der Bundesstaat New York will gegen das Vorgehen der Regierung klagen, andere Staaten verweigern einen Einsatz ihrer Nationalgardisten an der Grenze. Außerdem bekommt US-Präsident Trump zunehmend Druck aus der eigenen Familie.

Anfang der Woche hatte bereits seine Ehefrau Melania öffentlich mehr Mitgefühl für die illegal eingewanderten Familien gefordert. Nun soll auch Trumps Tochter und Beraterin Ivanka gesagt haben, "dass die Sache mit den Familien nicht gut aussehe". Ivanka habe ihm gesagt, politisch sei das schlecht, soll Trump bei einem Treffen mit republikanischen Kongressabgeordneten erklärt haben, berichtete anschließend der Texaner Weber. Die Republikaner selbst, der Kongress, das ganze Land scheint gespalten in der Frage, wie mit illegal eingewanderten Familien zu verfahren ist.



Die US-Regierung fährt seit April eine "Null-Toleranz-Politik". Illegal eingewanderte Familien werden getrennt: Die Eltern kommen ins Gefängnis, die Kinder in Heime, Pflegefamilien oder Einrichtungen an den Grenzen, wo sie in einer Art Käfig untergebracht sind.



Das sorgt auch international seit Tagen für Empörung - unter anderem in lateinamerikanische Länder, aus denen die meisten illegal in die USA eingewanderten Familien stammen. Der mexikanische Außenminister Videgaray sagte, das Vorgehen der US-Regierung sei grausam und unmenschlich. Er will sich in dieser Woche mit Vertretern aus Guatemala, Honduras und El Salvador treffen, um über das Problem zu beraten.



Im US-Kongress in Washington sprachen sich die Senatoren der regierenden Republikaner nun dafür aus, Eltern und Kinder gemeinsam zu inhaftiern. Auch Trump brachte eine solche Option ins Gespräch, fügte allerdings hinzu, die Familien müssten anschließend "umgehend entfernt" werden. "Wir können Leute nicht in unser Land hereinströmen lassen."

