Die UNO-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation plädiert dafür, die ländlichen Gebiete in Entwicklungsländern stärker zu fördern.

Diese Regionen sollten nicht mehr als Armutsfallen wahrgenommen werden, heißt es in einem in Rom veröffentlichten Bericht der FAO. Stattdessen gelte es, ihr Potenzial zur Versorgung von Städten zu nutzen. Dazu müsse der Agrarsektor in diesen Staaten gestärkt werden. Damit die wachsenden Ballungsräume mit Lebensmitteln beliefert werden könnten, sollten unter anderem Kleinbauern stärker unterstützt werden. Dadurch sinke auch der Anreiz, aus den armen Gegenden abzuwandern, betonte die FAO.