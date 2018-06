Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat ihre Ermittlungen wegen Volksverhetzung gegen die Rapper Kollegah und Farid Bang eingestellt. Ihre Liedtexte hatten den Skandal um den Musikpreis Echo ausgelöst. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft sind sie jedoch von der Kunstfreiheit gedeckt.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Die Behörde erklärte demnach, zwar seien die Liedtexte voller vulgärer, menschen- und frauenverachtender Gewalt- und Sexfantasien. Diese gehörten jedoch dem Genre "Gangsta-Rap" an und seien nicht strafbar. Gegen die Liedtexte waren mehrere Strafanzeigen eingegangen.



Teil der Prüfung war auch die viel kritisierte Zeile "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen". Diese wertet die Staatsanwaltschaft nicht als Billigung oder Verharmlosung der NS-Herrschaft und des Völkermordes. Der Vergleich von KZ-Insassen mit dem eigenen Körper möge geschmacklos sein, erklärte die Behörde, sie stelle aber keine Leugnung des Holocausts dar.



Keine Holocaust-Leugnung



Gleiches gelte für die Zeile "Mache mal wieder 'nen Holocaust". Diese Ankündigung sei weder eine Aufforderung zur Gewalt noch eine Verharmlosung des Holocausts. Wesensmerkmal des "Gangsta-Rap" sei nun einmal die Glorifizierung von Kriminalität und Gewalt, erklärte Staatsanwalt Herrenbrück.



Die Verleihung des Musikpreises Echo an die beiden Rapper im April hatte für einen Skandal gesorgt, der schließlich zur Abschaffung des Preises führte. Mehrere frühere Preisträger hatten aus Protest ihre Auszeichnungen zurückgegeben.



In der vergangenen Woche folgten die Rapper einer Einladung, die KZ-Gedenkstätte in Auschwitz zu besuchen. Der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Heubner, sagte anschließend, die Rapper hätten die Gedenkstätte "nachdenklich, betroffen und voller Fragen" verlassen.

