Mit Gottesdiensten und Gebeten haben Juden in aller Welt der Zerstörung der beiden Tempel in Jerusalem gedacht.

So versammelten sich etwa an der Klagemauer in Jerusalem hunderte Menschen, um den Gebets- und Fastentag Tisha B'Av zu begehen. Viele Juden - unter ihnen auch Siedler - stiegen auch auf den Tempelberg, eskortiert durch die israelische Polizei. Der Direktor der muslimischen Wakf-Behörde, die das Areal verwaltet, erklärte, es seien mehr als 800 Juden auf den Berg gekommen. Das sei unerhört und inakzeptabel. Der Tempelberg ist Juden wie Muslimen heilig.



Der Tisha-B'Av-Tag erinnert an die Zerstörung der jüdischen Tempel im sechsten Jahrhundert und ersten Jahrhundert nach Christus.



Am Tempelberg hatte es in den vergangenen Wochen nach einem palästinensischen Anschlag auf israelische Polizisten Unruhen gegeben, unter anderem weil Israel eine zeitlang Metalldetektoren am Zugang zum Tempelberg anbrachte.