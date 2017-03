Die europäischen Banken sind nach Ansicht der zuständigen EU-Abwicklungsbehörde SRB nicht akut in Gefahr.

Etliche Geldhäuser würden zwar von der Aufsicht genau beobachtet, erklärte SRB-Chefin König in Brüssel. Aber kein Institut gehe derzeit bankrott oder stehe kurz vor dem Konkurs. Die Behörde prüfe derzeit eine Zahl von Banken, die sich in - so wörtlich - "unruhigen Gewässern" bewegten. König, die sich vor einem Ausschuss des Europäischen Parlaments geäußert hatte, nannte jedoch keinerlei

konkrete Beispiele. - Europäische Geldhäuser sitzen noch immer auf faulen Krediten in Billionenhöhe.